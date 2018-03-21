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В Саратове осуждён мастер участка на котором ребёнок провалился в колодец
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В Саратове осуждён мастер участка на котором ребёнок провалился в колодец 

АиФ 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Старший мастер одного из эксплуатационных участков филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» проведёт шесть месяцев в колонии общего режима за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью ребенка ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей, сообщает СУ СК РФ в регионе.
Согласно решению суда, сотрудник коммунальной службы не обеспечивал должную проверку вверенного ему участка, что привело к трагедии, которая произошла 12 августа 2017 года, 10-летний ребёнок упал в колодец с кипятком и получил 60% ожогов тела. Мастер ответственный за этот участок признал свою вину, он проведёт 6 месяцев в колонии общего режима, руководству организации вынесено представление к привлечении к строгой дисциплинарной ответственности виновных лиц.
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