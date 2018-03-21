В Саратове осуждён мастер участка на котором ребёнок провалился в колодец

Согласно решению суда, сотрудник коммунальной службы не обеспечивал должную проверку вверенного ему участка, что привело к трагедии, которая произошла 12 августа 2017 года, 10-летний ребёнок упал в колодец с кипятком и получил 60% ожогов тела. Мастер ответственный за этот участок признал свою вину, он проведёт 6 месяцев в колонии общего режима, руководству организации вынесено представление к привлечении к строгой дисциплинарной ответственности виновных лиц.