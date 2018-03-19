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В Саратове снова провалился ребёнок в открытый колодец
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В Саратове снова провалился ребёнок в открытый колодец 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
В Саратове зафиксирован третий с февраля этого года случай падения малолетнего ребёнка в открытый канализационный люк, днём 18 марта девятилетний мальчик в посёлке Солнечный упал в открытый колодец, проводится проверка, сообщает прокуратура региона.
Сотрудники правоохранительных и надзорных органов выезжали на место происшествия. В ходе прокурорской проверки будет установлено, кому принадлежит данный объект, как выполнились требования по содержанию коммуникаций, если крышка колодца была украдена, то также будут найдены виновны.
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