В Саратове снова провалился ребёнок в открытый колодец

В Саратове зафиксирован третий с февраля этого года случай падения малолетнего ребёнка в открытый канализационный люк, днём 18 марта девятилетний мальчик в посёлке Солнечный упал в открытый колодец, проводится проверка, сообщает прокуратура региона.

Сотрудники правоохранительных и надзорных органов выезжали на место происшествия. В ходе прокурорской проверки будет установлено, кому принадлежит данный объект, как выполнились требования по содержанию коммуникаций, если крышка колодца была украдена, то также будут найдены виновны.