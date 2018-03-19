В Дагестане за два года направят более 1 млрд рублей на строительство ясель-садов

МАХАЧКАЛА, 19 марта. / ТАСС /. Около 20 ясель-садов планируют построить в ближайшие два года в Дагестане. На эти цели выделят более 1 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Новые дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от двух месяцев будут строиться в Дагестане в 2018 и 2019 годах. На их строительство в рамках реализации госпрограммы РФ «Развитие образования» республике будет выделено более одного миллиарда рублей", — сказал представитель ведомства.

По его словам, всего в течение 2 лет в Дагестане построят 18 ясель-садов на 1,6 тыс. мест, где 820 мест — для детей от двух месяцев до трех лет.

"Строительство ясли-садов позволит разгрузить очередь в детские сады, в которой на сегодняшний день у нас состоят более 30 тысяч детей. Десять тысяч из них — это дети от ноля до трех лет", — сообщила консультант минобрнауки Дагестана Хадижат Алиева.