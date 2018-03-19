313 детей-сирот получат новое жилье

313 детей-сирот получат новое жильеНедвижимостью в республике Дагестан будут обеспечены 313 детей-сирот.

Новое жилье для детей-сирот будет финансировано из федерального бюджета, для этих целей выделят 107 миллионов.

В целом, более 2 850 детей-сирот стоят в очереди за новым жильем.

Решение обеспечить жильем детей, которые остались без попечения родителей, связано с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Законом Республики Дагестан «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

За прошедший год более 300 детей-сирот обеспечили новым жильем.