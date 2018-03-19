Расследование смерти роженицы с ребенком контролирует врио губернатора 

Напомним, что в Новосибирске 13 марта в родильном отделении одной из больниц Заельцовского района умерла 33-летняя роженица и ее новорожденный ребенок. Обстоятельства гибели изучают в Следственном комитете России. Об этом ранее сообщал VN.ru.
«Организована уголовно-процессуальная проверка по факту смерти 13 марта 2018 года в родильном отделении одной из больниц Новосибирска 33-летней роженицы и ее новорожденного ребенка, — сообщал представитель СУ СКР по области Дмитрий Чечулин. — Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
19 марта во время работы аппаратного совещания в правительстве Андрей Травников напомнил об этом случае региональному министру здравоохранения Олегу Иванинскому: «На прошлой неделе был случай смерти роженицы с ребенком. Когда закончите расследование этого случая — просьба предоставить мне информацию».