Возбуждено дело по факту смерти женщины и ребенка в больнице Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 20 марта. / ТАСС /. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти родившей мертвого ребенка 33-летней женщины в одной из больниц Новосибирска, сообщило во вторник следственное управление СК России по Новосибирской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 12 марта женщина родила мертвого мальчика, а на следующий день скончалась сама. Главный врач Городской клинической больницы номер 25, где произошел инцидент, в официальном ответе на запрос ТАСС комментировать ситуацию отказался, сославшись на врачебную тайну.