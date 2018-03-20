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Возбуждено дело по факту смерти женщины и ребенка в больнице Новосибирска
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Возбуждено дело по факту смерти женщины и ребенка в больнице Новосибирска 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти родившей мертвого ребенка 33-летней женщины в одной из больниц Новосибирска, сообщило во вторник следственное управление СК России по Новосибирской области.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", — говорится в сообщении.
По данным следствия, 12 марта женщина родила мертвого мальчика, а на следующий день скончалась сама. Главный врач Городской клинической больницы номер 25, где произошел инцидент, в официальном ответе на запрос ТАСС комментировать ситуацию отказался, сославшись на врачебную тайну.
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