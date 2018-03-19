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Во Владивостоке ушла из жизни почетный врач
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Во Владивостоке ушла из жизни почетный врач 

Primpress 17 часов назад
Фото: Primpress
В Приморье 17 марта 2018 года в возрасте 55 лет скоропостижно скончалась кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по лечебной работе ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №2» Галина Иванова, сообщает PRIMPRESS.
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