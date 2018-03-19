Ребята из групп «Солнышко» и «Светлячки» освоили азы геометрии

Знакомство с геометрическими фигурами у дошколят должно было расширить и обогатить представления детей о геометрических фигурах, научить видеть их в формах окружающих предметов, а также воспитать у детей интерес к математическим знаниям.

Опытные воспитатели Полина Гончарова и Маргарита Ермолина помогли ребятам из дошкольного отделения «Юго-Запад» справиться с непростой задачей. С помощью раздаточного материала (круги, квадраты, треугольники, прямоугольники) дети повторяли формы, цвета и размеры фигур.

Занятия прошли при отличном настроении, ведь даже такие точные науки, как математика и геометрия гораздо лучше усваиваются детьми в игровой форме.