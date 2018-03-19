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В Михайловке двое подростков сбежали от родителей, чтобы уехать на море
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В Михайловке двое подростков сбежали от родителей, чтобы уехать на море 

АиФ Волгоград 16 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
Полицейские нашли в Северной Осетии 13-летнюю школьницу и ее 15-летнего друга, пропавших в Михайловке, в скором времени их вернут родителям, как оказалось, дети хотели посмотреть на море.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, детей обнаружили в автомобиле 38-летнего мужчины, ехавшего из Краснодара в Махачкалу на КПП трассы «Кавказ». До Северной Осетии они успели добраться на попутках и такси. В настоящее время во Владикавказ выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД Михайловке, чтобы доставить их обратно к родителям. По предварительным данным, преступления в отношении них совершено не было.
Напомним, что дети пропали 15 марта. Родители обратились в полицию с заявлением о том, что подростки ушли из дома и не вернулись. Детей объявили в федеральный розыск. Известно, что ранее они из дома не сбегали и воспитываются в полных семьях.
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