В Михайловке двое подростков сбежали от родителей, чтобы уехать на море

Полицейские нашли в Северной Осетии 13-летнюю школьницу и ее 15-летнего друга, пропавших в Михайловке, в скором времени их вернут родителям, как оказалось, дети хотели посмотреть на море.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, детей обнаружили в автомобиле 38-летнего мужчины, ехавшего из Краснодара в Махачкалу на КПП трассы «Кавказ». До Северной Осетии они успели добраться на попутках и такси. В настоящее время во Владикавказ выехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД Михайловке, чтобы доставить их обратно к родителям. По предварительным данным, преступления в отношении них совершено не было.

Напомним, что дети пропали 15 марта. Родители обратились в полицию с заявлением о том, что подростки ушли из дома и не вернулись. Детей объявили в федеральный розыск. Известно, что ранее они из дома не сбегали и воспитываются в полных семьях.