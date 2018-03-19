Названы лучшие города для отдыха с детьми

Специалисты сервиса бронирования жилья Tvil.ru определили города России, которые пользуются самой большой популярностью для отдыха с детьми на весенних каникулах.

Лидером рейтинга, составленного на основе брони отелей и квартир с 24 марта по 1 апреля 2018 года, стал Санкт-Петербург, где проживание в сутки в среднем обходится в 2,5 тысячи рублей.

Второе место занял Сочи, а замыкает тройку лидеров Ялта.

По данным сервиса, в список российских городов, куда родители любят выбираться с детьми во время весенних каникул, попали Москва, Казань, Нижний Новгород.

За весь 2017 год россияне совершили почти сорок миллионов поездок за рубеж. По мнению экспертов, это связано со стабилизацией курса рубля и улучшением экономики.