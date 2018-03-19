В Бабушкинском прошли завершающие «Зимние старты»

Закрытие зимнего оздоровительного сезона «Зимние старты» прошло 16 марта на катке с искусственным льдом по адресу: ул. Чичерина, д. 8, стр. 1. Об этом сообщила директор спортивно-досугового центра Брэк» Марина Алексашкина.

— В «Зимних стартах» приняли участие дети и подростки района. Количество участников составило 35 человек. Дети соревновались в различных эстафетах на коньках, — рассказала директор «Брэка».

Она добавила, что участники соревнований были награждены сладкими подарками.

Отметим, что центр «Брэк» регулярно устраивает тематические мероприятия, направленные на спортивное и культурное развитие детей и подростков. (вт)