Ещё
В Бабушкинском прошли завершающие «Зимние старты»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Бабушкинском прошли завершающие «Зимние старты» 

Управа района Бабушкинский 15 часов назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Закрытие зимнего оздоровительного сезона «Зимние старты» прошло 16 марта на катке с искусственным льдом по адресу: ул. Чичерина, д. 8, стр. 1. Об этом сообщила директор спортивно-досугового центра Брэк» Марина Алексашкина.
— В «Зимних стартах» приняли участие дети и подростки района. Количество участников составило 35 человек. Дети соревновались в различных эстафетах на коньках, — рассказала директор «Брэка».
Она добавила, что участники соревнований были награждены сладкими подарками.
Отметим, что центр «Брэк» регулярно устраивает тематические мероприятия, направленные на спортивное и культурное развитие детей и подростков. (вт)
Управа района Бабушкинский: последние новости
В Бабушкинском прошли праздничные утренники В Бабушкинском прошла открытая встреча с психологом В кинотеатре «Факел» показали фильм «Мама»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца6
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение