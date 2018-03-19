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Дети из Богородского развивают творческое воображение и речь
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Дети из Богородского развивают творческое воображение и речь 

Официальный сайт управы района Богородское 15 часов назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Обучающий семинар для воспитателей, детей и их родителей состоялся в 4-м дошкольном отделении школы №1795.
В детском саду района Богородское 14 марта состоялся семинар проекта «Университетско-школьного кластера Национального исследовательского университета „Высшая школа экономики“. Его темой стало „Освоение технологии развития творческого воображения и речи у старших дошкольников на основе полисубъектного взаимодействия“.
В занятиях приняли участие родители со своими детьми, а также педагоги и воспитатели школ и детских садов города Москвы, работающим в проекте „УШК НИУ ВШЭ“.
Семинар-практикум, по мнению участников, был наполнен творчеством, различными переживаниями. Родители детей, открыто и смело делились своим опытом участия в проекте, активно вступали в диалог с педагогами.
Организаторы по окончании семинара поблагодарили всех участников и пожелали жителям Богородского успехов в воспитании детей.
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