Дети из Богородского развивают творческое воображение и речь

Обучающий семинар для воспитателей, детей и их родителей состоялся в 4-м дошкольном отделении школы №1795.

В детском саду района Богородское 14 марта состоялся семинар проекта «Университетско-школьного кластера Национального исследовательского университета „Высшая школа экономики“. Его темой стало „Освоение технологии развития творческого воображения и речи у старших дошкольников на основе полисубъектного взаимодействия“.

В занятиях приняли участие родители со своими детьми, а также педагоги и воспитатели школ и детских садов города Москвы, работающим в проекте „УШК НИУ ВШЭ“.

Семинар-практикум, по мнению участников, был наполнен творчеством, различными переживаниями. Родители детей, открыто и смело делились своим опытом участия в проекте, активно вступали в диалог с педагогами.

Организаторы по окончании семинара поблагодарили всех участников и пожелали жителям Богородского успехов в воспитании детей.