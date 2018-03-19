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Юные эрудиты из Коптева сразились в весенней викторине
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Юные эрудиты из Коптева сразились в весенней викторине 

Управа района Коптево города Москвы 15 часов назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В Центре социальной помощи семье и детям района Коптево в конце прошедшей недели состоялась викторина «Все о весне!». Ее участниками стали воспитанники центра. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Дети в полной мере смогли проявить свою смекалку и эрудицию, — отметил один из сотрудников районного ЦСПСиД. — Викторина была направлена на развитие у ребят логического мышления. Все наши эрудиты принимали активное участие в каждом задании.
Добавим, что мероприятие было организовано в четверг, 15 марта. (жм)
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