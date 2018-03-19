Первые воспитанники «Воробушка» познакомились сегодня с воспитателями

10 детей пришли сегодня в новый детский сад. Их встретили воспитатели, малышей ждал первый обед и развивающие игры. Всего дошкольное учреждение на Гагарина, 82а, примет 100 маленьких вологжан.

Филиал детского сада «Воробушек» будет заполняться постепенно. Сейчас работают две группы малышей.

«Сегодня пришли первые ребята: 5 человек от года до двух лет, и 5 человек от двух до трех. Пока дети остаются до обеда, но уже на этой неделе те, кто адаптируется к садику, смогут оставаться на тихий час. Группы будут наполняться постепенно, согласно графику, который размещен на сайте детского сада «Воробушек». При его формировании учитывались пожелания родителей», — рассказала заведующая детским садом № 3 «Воробушек» Татьяна Буракина.

Следующие 10 воспитанников присоединятся к ним через неделю.

Напомним, официальное открытие нового детского сада состоялось 17 марта. Лицензию на право осуществления образовательной деятельности вручил руководству учреждения Мэр Вологды Сергей Воропанов

Филиал детского сада комбинированного вида № 3 «Воробушек» на Гагарина, 82а — это первый сад в регионе, который открылся в помещении встроено-пристроенного типа. Здесь будут заниматься 4 группы — по 25 детей каждая. В новом помещении есть своя кухня, санузел, медицинский кабинет, спортзал.

По инициативе Президента и при поддержке Губернатора в Вологде планируется построить еще как минимум три детских сада до середины 2019 года.