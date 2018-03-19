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В Омской области рождаемость снизилась на 14%
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В Омской области рождаемость снизилась на 14% 

АиФ-Омск 15 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает Новосибирскстат.
В Новосибирскстате представили результаты исследования, посвящённого итогам рождаемости в 2017 году в регионах Сибири.
Так, в 2017 году в Омской области на свет появилось 22 624 малыша. По этому показателю область занимает пятое место среди регионов Сибирского Федерального округа. В 2017 в Омской области снизилась рождаемость на 14% по сравнению с 2016 годом.
Добавим, что в 2017 году в Красноярском крае на свет появилось 36 561 младенец. Это лучший показатель среди России. Меньше всего детей родилось в Алтайском крае (3443 младенца).
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