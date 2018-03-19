В Омской области рождаемость снизилась на 14%

Об этом сообщает Новосибирскстат.

В Новосибирскстате представили результаты исследования, посвящённого итогам рождаемости в 2017 году в регионах Сибири.

Так, в 2017 году в Омской области на свет появилось 22 624 малыша. По этому показателю область занимает пятое место среди регионов Сибирского Федерального округа. В 2017 в Омской области снизилась рождаемость на 14% по сравнению с 2016 годом.

Добавим, что в 2017 году в Красноярском крае на свет появилось 36 561 младенец. Это лучший показатель среди России. Меньше всего детей родилось в Алтайском крае (3443 младенца).