Детская логика развивается быстрее, чем детская речь

Ученые из университета Помпеу Фабра в Барселоне выяснили, что задолго до того, как ребенок начинает говорить, он способен на дедуктивные рассуждения. «Является ли умение рассуждать логически чем-то, чему мы учимся в процессе освоения языка или даже в школе? Или это нечто, что более глубоко вложено в нашу природу? » — задает вопрос один из авторов исследования Николо Чесана Арлотти. И добавляет, что у младенцев до года логическое мышление уже активно развивается.

До текущего исследования ученые либо склонялись к идеям Жана Пиаже, который считал, что логическое мышление начинается в 11 лет, либо придерживались версии Джерри Фодора, утверждавшего, что фундаментальные компоненты логики появляются во время рождения.

Исследователи из Барселоны отказались от обеих теорий, в пользу изучения фундаментальной формы логики у детей, известной как дизъюнктивный силлогизм. Для исследования Чесана Арлотти и его команда показывали годовалым детям мультфильм про змею и пляжный мяч. Оба предмета сначала появились на экране, а затем скрылись за стеной. Затем за стену падала нарисованная чашка, которая убирала змею. По логике объект, оставшийся за стеной, должен быть пляжным мячом. Затем стена исчезает, открывая либо пляжный мяч (что логично), либо змею (что нелогично).

Дальше исследователи наблюдали за реакцией. Дети обычно не удивляются тому, что кажется им логичным и правильным. Малыши, участвовавшие в исследовании, удивлялись нелогичной картинке. Они также обнаружили, что дети смотрели нелогичные мультфильмы дольше, чем логичные, как бы пытаясь разоблачить то, что они только что видели. Выводы показывают, что даже годовалые дети используют бывают сбиты с толку, когда сталкиваются с отсутствием логики.

Это исследование, возможно, является первым конкретным эмпирическим доказательством того, что логика появляется задолго до познавательного развития.

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