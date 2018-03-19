В Псковской области семерым детям-«подкидышам» назначены социальные пенсии 

В Псковской области семерым детям, оба родителя которых неизвестны, впервые назначены социальные пенсии, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ в Псковской области. С 2018 года в России введен новый вид пенсии — социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Причиной появления данного вида выплат стало то, что дети, родители которых неизвестны, изначально находились в неравном материальном положении по сравнению с детьми-сиротами, не имея права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей. Теперь социальную пенсию получают те дети, в чьих свидетельствах о рождении мать и отец не указаны (стоит прочерк): это найденные (подкинутые) либо оставленные матерью дети, рождение которых зарегистрировано на основании заявления одного из профильных ведомств. Для назначения этой социальной пенсии необходимо предъявить свидетельство о рождении, в котором отсутствуют сведения об обоих родителях, или документ органа записи актов гражданского состояния, содержащий необходимые сведения. За назначением пенсии обращается представитель ребёнка. Несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, вправе обратиться за установлением пенсии самостоятельно. Размер социальной пенсии детям — «подкидышам» приравнен к размеру социальной пенсии по СПК детям — круглым сиротам (детям умершей одинокой матери). В случае усыновления ребенка выплата пенсии ему прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло усыновление. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».