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Фестиваль детского творчества «В гостях у пони» пройдет в Измайлово
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Фестиваль детского творчества «В гостях у пони» пройдет в Измайлово 

Управа района Измайлово города Москвы 14 часов назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Конно-спортивный клуб «Измайлово» 25 и 26 марта проведет для москвичей семейный праздник.
Гостей мероприятия в течение двух дней ждет общение и катание на лошадях, конкурс рисунков, где каждый сможет нарисовать свою волшебную лошадь вместе со знаменитыми российскими художниками, увлекательные мастер-классы на любой вкус. Помимо этого перед москвичами выступят артисты, пройдут соревнования спортсменов по пони-спорту, будут работать тематические развлекательные станции.
В дни фестиваля взрослые и дети смогут тут же пройти обучающие тренинги по психологии, по ораторскому искусству, по технике граттаж (древняя техника нанесения рисунка методом выцарапывания) и по сказке-терапии. На ней психолог определит все ваши сильные и слабые стороны и расскажет о вашем взаимоотношении с детьми. Все желающие смогут принять участие в акции «Измайлово — детям», направленной на сбор подарков для ребятишек из детских домов.
Фестивальные дни пройдут с 12 до 16 часов по адресу: Шоссе энтузиастов, д. 31Д. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 517-43-91.
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