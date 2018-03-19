Фестиваль детского творчества «В гостях у пони» пройдет в Измайлово

Конно-спортивный клуб «Измайлово» 25 и 26 марта проведет для москвичей семейный праздник.

Гостей мероприятия в течение двух дней ждет общение и катание на лошадях, конкурс рисунков, где каждый сможет нарисовать свою волшебную лошадь вместе со знаменитыми российскими художниками, увлекательные мастер-классы на любой вкус. Помимо этого перед москвичами выступят артисты, пройдут соревнования спортсменов по пони-спорту, будут работать тематические развлекательные станции.

В дни фестиваля взрослые и дети смогут тут же пройти обучающие тренинги по психологии, по ораторскому искусству, по технике граттаж (древняя техника нанесения рисунка методом выцарапывания) и по сказке-терапии. На ней психолог определит все ваши сильные и слабые стороны и расскажет о вашем взаимоотношении с детьми. Все желающие смогут принять участие в акции «Измайлово — детям», направленной на сбор подарков для ребятишек из детских домов.

Фестивальные дни пройдут с 12 до 16 часов по адресу: Шоссе энтузиастов, д. 31Д. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 517-43-91.