Дети на обочине: почему архангельские врачи носят больных на руках?

Врачи Архангельской областной детской клинической больницы бьют тревогу — медоборудование выходит из строя прямо во время операций. В скором времени, возможно, даже придётся отказаться от проведения современных лапараскопических вмешательств и оперировать детей по старинке.

Инструменты-пенсионеры

По словам врачей, оборудование не менялось уже давно. В плановой операционной — с 2009 года, в экстренной операционной — с 2008 года. Такими инструментами-«пенсионерами» приходится проводить детям сложные операции. По словам докторов, медицинские приборы для остановки кровотечений уже не срабатывают.

«Состояние материально-технической базы учреждения оставляет желать лучшего. Отсутствие обновления хирургического оборудования, моральное и физическое устаревание имеющегося инструментария в ближайшее время приведёт к невозможности проведения современных оперативных вмешательств у детей», — пишут врачи детской областной больницы в своём коллективном открытом письме. Есть ли выход из ситуации?

«Ситуация действительно сложная, — говорит заместитель главного врача областной детской больницы по хирургии Михаил Стройков. — По программе модернизации здравоохранения, которая закончилась в 2013 году, мы получили компьютерный томограф, лор-комбайн, наркозные аппараты, УЗИ-аппараты. Но сейчас никаких подобных программ нет, а проблемы с оборудованием есть. В прошлом году мы провели 557 лапароскопических вмешательств (такой метод, когда операция на внутренних органах осуществляется через небольшие отверстия. — Ред.). Оборудование давно не менялось и служит оно по сей день, потому что у нас в больнице принято крайне бережное и аккуратное отношение к нему. Чтобы всё было гладко — такого, наверное, нет нигде. У нас проблем много и с наркозными аппаратами, и с аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Но мы пока справляемся и ни о каком прекращении эндовидеохирургических вмешательств не идёт речи».

Кроме этого, доктора жалуются на «остаточное» финансирование детской медицины. Тарифы ФОМС до такой степени низкие, что даже при 100% выполнении плана лечение детей оказывается убыточным. Большое количество пациентов, которых принимает детская больница, остаются практически не оплаченными со стороны ФОМС. Например, больница обязана госпитализировать всех детей в возрасте до 3 лет с болями в животе, чтобы малыши находились под наблюдением специалистов-профессионалов. Больница их принимает. Но далеко не всем проводятся оперативные вмешательства. То есть многие дети просто лежат в больнице на наблюдении. И ФОМС за подобные случаи платит такие копейки, что можно сказать — больница выполняет благотворительную миссию.

«А если доктор упадёт?»

На этом проблемы не заканчиваются. В № 7 мы писали об отсутствии связи между корпусами больницы — шесть корпусов разобщены между собой. Это создаёт порой невыносимые условия работы.

«Мучаются дети, родители и медперсонал. В основном больных перевозят либо на носилках и каталках, либо на руках. Это проблема не сегодняшнего дня, больница была построена в конце 60-х годов, — говорит Михаил Владимирович. — Бывают такие случаи — надо делать разрез пациенту с ветрянкой — он лежит в инфекционном корпусе, где нет условий, поскольку разрез необходимо делать под наркозом, а на улице ночь и температура минус 25 градусов. Как пациента пятилетнего доставить из одного корпуса в другой? Идёт врач-ординатор, несёт ребенка на руках, рядом мама. А территория не охраняется, здесь и пьяные могут быть. А если врач упал, поскользнулся? Конечно, нужно решать эту проблему. Но нет никаких денег и технических условий для того, чтобы переходами соединить корпуса. Моё мнение таково: без серьёзного внимания к больнице со стороны власти проблемы не решатся. Долгое время больнице не уделялось должного внимания. Чувствовалось много внимания к 1 городской больнице, онкодиспансеру. А мы остались на обочине».

Как нам стало известно, коллективное письмо дошло до властей. В Фонде обязательного медицинского страхования уже сейчас обсуждают вопросы тарификации. Надеемся, начнутся изменения. Мы будем следить за ситуацией.