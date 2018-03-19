В районе Старое Крюково откроется еще одна секция пожарно-прикладного спорта 

С 1 апреля в досуговом центре района Старое Крюково Зеленограда ГБУ «Славяне» будет открыт набор в спортивную секцию «Пожарно-прикладной спорт» (10+).
Бесплатные занятия будут проходить два раза в неделю (предположительно — в понедельник и четверг, расписание может быть скорректировано) с 17.00 до 19.00 на территории 23 микрорайона. Ребята будут заниматься преимущественно общефизической подготовкой и получать базовые знания и навыки по пожарно-прикладному спорту (например, по работе с пожарно-спасательным оборудованием) для участия в различных профильных соревнованиях.
Для записи ребенка в секцию необходимо с паспортом и его копией одного из родителей, а также медицинской справкой, которая допускает занятия ребенка в этом виде спорта, обратиться в ГБУ «Славяне» (контакты). Подробности можно узнать по телефону 8 (499) 729-70-71.
Отметим, что это уже вторая пожарно-спасательная секция для детей в районе Старое Крюково. Первая — секция «Юный пожарный» — появилась на базе зеленоградского Дворца творчества детей и молодежи в середине прошлого года. Согласно информации портала госуслуг mos.ru, сегодня в эту секцию в ЗДТДиМ открыта запись. Найти ее можно следующим образом: пройти авторизацию или регистрацию на сайте mos.ru в разделе «Услуги», зайти по ссылке, в поле «Наименование учреждения» вписать «ГБОУДО ЗДТДиМ», а в поле «Поиск» — «Юный спасатель». Занятия здесь рассчитаны на ребят от 8 до 18 лет, преподают здесь основы спасательного дела.