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Объявлен конкурс проектов по поддержке детей в трудной жизненной ситуации
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Объявлен конкурс проектов по поддержке детей в трудной жизненной ситуации 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, начал принимать заявки на участие в конкурсе инновационных социальных проектов в сфере поддержки социально уязвимых детей и семей. Лучшие проекты будут отмечены грантами, сообщает пресс-служба фонда.
В конкурсе могут принять участие как муниципальные образования, государственные и муниципальные учреждения, так и отечественные негосударственные некоммерческие организации, общественные объединения в сфере социальной защиты, социального развития, здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Проекты должны быть посвящены темам поддержки родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и содействия занятости несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
Победители получат целевые гранты на реализацию проектов при условии софинансирования. Подробнее о порядке проведения конкурса, форме заявки на участие в нем и сроках можно узнать на официальном сайте фонда.
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