В ульяновский перинатальный центр «Мама» роженицу привезли уже с ребенком

Женщину, родившую ребенка до поступления в ульяновский перинатальный центр «Мама» доставила «скорая», приехавшая по вызову. Женщине оказали экстренную медицинскую помощь. Роженица протянула с вызовом «скорой», и родила до поступления в стационар.

Как сообщила директор центра Марина Иглина, пациентка поступила 14 марта. Роды прошли без осложнений, на свет появился мальчик весом 2,8 кг. Специалист отметила, что не всегда подобные случаи проходят без эксцессов, поэтому важно своевременно обращаться к врачам.

Всего же в перинатальном центре с момента открытия приняли 86 детей — 41 мальчика и 45 девочек. Проведено 28 операций кесарева сечения.