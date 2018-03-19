Ещё
В ульяновский перинатальный центр «Мама» роженицу привезли уже с ребенком
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ульяновский перинатальный центр «Мама» роженицу привезли уже с ребенком 

АиФ — Ульяновск 13 часов назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Женщину, родившую ребенка до поступления в ульяновский перинатальный центр «Мама» доставила «скорая», приехавшая по вызову. Женщине оказали экстренную медицинскую помощь. Роженица протянула с вызовом «скорой», и родила до поступления в стационар.
Как сообщила директор центра Марина Иглина, пациентка поступила 14 марта. Роды прошли без осложнений, на свет появился мальчик весом 2,8 кг. Специалист отметила, что не всегда подобные случаи проходят без эксцессов, поэтому важно своевременно обращаться к врачам.
Всего же в перинатальном центре с момента открытия приняли 86 детей — 41 мальчика и 45 девочек. Проведено 28 операций кесарева сечения.
АиФ — Ульяновск: последние новости
В Ульяновске 5-летняя девочка стояла в открытом окне 8 этажа и звала маму Директор драмтеатра Наталья Никонорова: «2017 был годом неожиданного опыта» В Ульяновске в день выборов споет «землянин» Сергей Скачков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца6
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение