Многодетная мать задолжала своим семерым детям почти 1,5 миллиона рублей

44-летняя мать семерых детей задолжала по алиментам свыше миллиона 440 тысяч рублей своим чадам. Судебные приставы прикладывали усилия для того, чтобы образумить должницу. Однако женщина, решив, что ее личная жизнь на первом месте, от исполнения судебного решения уклонялась. Вела асоциальный образ жизни, была лишена родительских прав.

Трое ее несовершеннолетних детей были отправлены в детский дом, четверых — взяла под опеку другая семья.

Не пробудили совесть женщины и три судимости по уголовному делу — злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей.

— Неплательщица постоянно обещала, что обязательно восстановит свою квартиру и вернет детей домой. Но должных выводов она так и не сделала и вновь была привлечена к ответственности, но уже с наказанием в 140 часов обязательных работ (за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), — пояснили в пресс-службе судебных приставов республики.

Сейчас женщина бесплатно отбывает обязательные работы — подметает улицы и собирает мусор. В случае дальнейшего уклонения от выплаты алиментов в отношении матери-кукушки вновь будет возбуждено уголовное дело.

Служба судебных приставов призывает граждан, обязанных по решению суда выплачивать средства на содержание своих несовершеннолетних детей, не забывать о своих обязанностях.