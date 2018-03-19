Школьники Югры исполнят мечты домохозяек

14 марта 2018 года «Региональный молодёжный центр» вместе с компанией «МТС» объявили конкурс «Роботостанция Поколение М» для школьников. Участвуют дети с 6 до 14 лет. По условиям конкурса детям нужно изобрести домашнего робота, который бы пригодился в быту. Только таких, который никогда ещё не было. Жюри конкурса будет оценивать не только оригинальность работа, но и сложность. Владельцы полезных и уникальных роботов получат в подарок гаджеты.

Прием работ уже начался, чтобы заявиться на конкурс нужно записать видео с тем, как участник собирает своего робота. И до 20 апреля загрузить на официальный сайт «Поколение М». Защита проектов в Ханты-Мансийске и Нефтеюганске 28 и 29 апреля 2018 года.

Участники регионального конкурса в Югре автоматический попадут на всероссийский этап конкурса «Поколение М» и дополнительно поборются за право учиться в московской «Роботошколе».

«Поколение М» — благотворительная программа компании МТС в сотрудничестве со всеми федеральными и региональными объединениями страны, бизнесменами, представителями власти. При поддержке минкульта проект помогает одновременно развивать творческие способности детей со всей России и собирать деньги на лечение тяжелобольных детей со всей страны. В Югре конкурс поддерживает «Департамент образования и молодёжной политики».

Источник фотографии: ks-region69.com