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Школьники Югры исполнят мечты домохозяек
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Школьники Югры исполнят мечты домохозяек 

Уральский меридиан 13 часов назад
Фото: Уральский меридиан
14 марта 2018 года «Региональный молодёжный центр» вместе с компанией «МТС» объявили конкурс «Роботостанция Поколение М» для школьников. Участвуют дети с 6 до 14 лет. По условиям конкурса детям нужно изобрести домашнего робота, который бы пригодился в быту. Только таких, который никогда ещё не было. Жюри конкурса будет оценивать не только оригинальность работа, но и сложность. Владельцы полезных и уникальных роботов получат в подарок гаджеты.
Прием работ уже начался, чтобы заявиться на конкурс нужно записать видео с тем, как участник собирает своего робота. И до 20 апреля загрузить на официальный сайт «Поколение М». Защита проектов в Ханты-Мансийске и Нефтеюганске 28 и 29 апреля 2018 года.
Участники регионального конкурса в Югре автоматический попадут на всероссийский этап конкурса «Поколение М» и дополнительно поборются за право учиться в московской «Роботошколе».
«Поколение М» — благотворительная программа компании МТС в сотрудничестве со всеми федеральными и региональными объединениями страны, бизнесменами, представителями власти. При поддержке минкульта проект помогает одновременно развивать творческие способности детей со всей России и собирать деньги на лечение тяжелобольных детей со всей страны. В Югре конкурс поддерживает «Департамент образования и молодёжной политики».
Источник фотографии: ks-region69.com
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