В библиотеке Восточного Дегунина проведут неделю детской книги

В библиотеке № 37 Восточного Дегунина 22 марта состоится встреча с детской писательницей Еленой Ивой. Как сообщила старший библиотекарь учреждения Лариса Луцовская, мероприятие приурочено к началу недели детской книги.

— Неделя детской книги — это праздник, призванный подчеркнуть важность первых книг, помогающих нам узнавать жизнь, — рассказала Луцовская. — На встрече для наших юных гостей выступит Елена Ива — автор детской книги «Принцесса Амаранта и Волшебный лес», которую она написала для своей внучки.

Вход на мероприятие свободный, приглашаются все желающие. Начало в 14.00.

Напоминаем, библиотека № 37 располагается по адресу ул. Дубнинская, д. 16, корп. 1. (мю)