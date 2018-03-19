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В библиотеке Восточного Дегунина проведут неделю детской книги
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В библиотеке Восточного Дегунина проведут неделю детской книги 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 13 часов назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В библиотеке № 37 Восточного Дегунина 22 марта состоится встреча с детской писательницей Еленой Ивой. Как сообщила старший библиотекарь учреждения Лариса Луцовская, мероприятие приурочено к началу недели детской книги.
— Неделя детской книги — это праздник, призванный подчеркнуть важность первых книг, помогающих нам узнавать жизнь, — рассказала Луцовская. — На встрече для наших юных гостей выступит Елена Ива — автор детской книги «Принцесса Амаранта и Волшебный лес», которую она написала для своей внучки.
Вход на мероприятие свободный, приглашаются все желающие. Начало в 14.00.
Напоминаем, библиотека № 37 располагается по адресу ул. Дубнинская, д. 16, корп. 1. (мю)
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