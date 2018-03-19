Сотни подростков смогут трудоустроиться на время летних каникул

В Правительстве области в режиме видеоконференции прошло заседание региональной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Оно было посвящено организации детской оздоровительной кампании 2018 года.

Один из главных вопросов — организация трудоустройства подростков в возрасте 14 — 17 лет в летние каникулы. Приоритетное право предоставляется ребятам, находящимся в трудной жизненной ситуации: из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, из семей безработных родителей и группы риска. Также в числе первых работу предоставляют желающим трудоустроиться детям-сиротам и подросткам, состоящим на учете в органах и учреждениях системы профилактики.

В этом году юношам и девушкам будут предложены работа курьерами, делопроизводителями, благоустройство территорий, воинских захоронений и памятников, помощь в организации массовых мероприятий.

— Департаментом по физической культуре, спорту и молодежной политике летом за счет средств областного бюджета планируется трудоустроить 972 человека, а департаментом государственной службы занятости населения в период каникул и в период учебного года — 3938 человек, — сообщила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства региона Марина Башмашникова.

Программа временной занятости организуется в учреждениях, на предприятиях и в организациях всех форм собственности.