В составе ЖК на Варшавском шоссе в Москве построили круглый детский сад

Детский сад на 180 мест для малышей от полутора до семи лет появился в составе жилого комплекса «Варшавское шоссе, 141», который строится в промзоне №36 «Красный Строитель» на территории бывшего завода «Газстроймаш», сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Уникальный проект детского сада от архитектурного бюро Buromoscow в 2017 году стал «Лучшим архитектурно-градостроительным решением объекта образования и медицины» по версии Архсовета Москвы.

«Круглая форма здания на Варшавском шоссе, 141, корпус 10, в районе Чертаново Южное выбрана неслучайно. Основная идея проекта — создать для детей максимально комфортное пространство внутри и снаружи, поэтому в здании нет острых углов», — говорится в сообщении.

Изюминкой здания являются фигурные окна, напоминающие животных и птиц, они расположены на разном уровне и позволяют ловить каждый солнечный лучик. На первом этаже — панорамные витражные окна.

Интерьер выполнен в скандинавском стиле, который обогащен цветовыми акцентами на полу, в игровых зонах и на окнах. На территории установлено круглосуточное видеонаблюдение.

«Детский сад рассчитан на девять групп по 20 детей в каждой. В здании три этажа. На каждом из них разместятся по три группы: младшие — на первом, средние — на втором, старшие — на третьем», — подчеркивается в сообщении.

У каждой группы своя раздевалка, туалет, игровая и спальня. Игровую/столовую от спальни отделяет раздвижная перегородка. Во всех комнатах для игр есть телевизор и учебная доска.

«Каждый день у детей по расписанию пять занятий. И это не только традиционные рисование, физкультура и музыка, но и хореография, английский язык, информатика, творческая мастерская и даже шахматы», — подчеркивается на сайте.

На первом этаже расположена ясельная группа продленного дня для малышей от полутора лет, медпункт, пищеблок с девятью цехами, комната охраны.

На втором этаже расположен спортзал со станками для занятий хореографией, актовый зал с экраном, проектором, усилительным оборудованием и фортепиано для занятий музыкой. Также обустроены кабинеты психолога и логопеда.

На третьем этаже расположен кружковой кабинет для занятий по развитию интеллектуальных способностей, который оборудован интерактивной доской, проектором и персональным компьютером для педагога.

«Вскоре на столах появятся планшеты для занятий информатикой, а интерактивная доска поможет в изучении английского языка и игры в шахматы», — уточняется в материале.

По периметру детского сада обустроены девять детских площадок. На них установлены теневые навесы, игровое и дворовое оборудование. Все изготовлено из экологически чистых материалов.

В детском саду есть внутренний дворик в форме квадрата с желтым антискользящим покрытием и подсветкой.

Для детей с ограниченными физическими возможностями в детском саду предусмотрены специальные туалеты и лифт.