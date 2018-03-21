Руководитель театра «Пиано» Владимир Чикишев получит премию Президента РФ

Директор нижегородской школы-интерната для глухих детей и руководитель театра «Пиано» Владимир Чикишев получит премию президента российской федерации.

Премию присуждают за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов, направленных на гражданско-патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание детей и юношества.

В 2018 году лауреатами премии стали композитор Алексей Рыбников , худрук Государственного пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер и наш земляк, директор Нижегородской школы-интерната для глухих детей и руководитель театра «Пиано» Владимир Чикишев.

Как сообщает пресс-служба театра, «Пиано» реализует уникальную образовательную модель взаимодействия с социумом. Актёры — глухие дети — создают сценическое и околосценическое пространство, яркий и полноценный художественный мир, формируют безбарьерную среду для всех зрителей. Владимир Чикишев отдал театру три десятилетия, он уже является лауреатом российской национальной театральной премии «Арлекин» в номинации «За великое служение театру для детей» 2015 года и многих других.