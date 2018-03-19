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«Курсера» анонсировала стенфордский курс по грудному вскармливанию
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«Курсера» анонсировала стенфордский курс по грудному вскармливанию 

Ezhikezhik.ru 12 часов назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Телеграм-канал Moms are all right рассказал своим подписчикам о недельном курсе лекций по грудному вскармливанию.
Курс дня будущих матерей и тех, кто их поддерживает, разработан в Стенфорде. Майа Адам, доктор медицинских наук, преподаватель стенфордского курса по медицине и автор лекций о детском питании, расскажет, как успешно и без стресса наладить лактацию.
Многие молодые матери с трудом осваивают искусство грудного вскармливания, сталкиваясь с проблемами, сложностями и кризисами. Авторы курса помогут пройти этот путь более спокойно и безболезненно. Лекции будут полезны не только будущим и настоящим мамам, но также их близким: мужьям, родственникам и друзьям, которые хотят лучше понимать, что происходит с молодой матерью.
Кроме того, на лекции могут подписаться все, кому интересен американский подход к налаживанию лактации.
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