«Курсера» анонсировала стенфордский курс по грудному вскармливанию

Телеграм-канал Moms are all right рассказал своим подписчикам о недельном курсе лекций по грудному вскармливанию.

Курс дня будущих матерей и тех, кто их поддерживает, разработан в Стенфорде. Майа Адам, доктор медицинских наук, преподаватель стенфордского курса по медицине и автор лекций о детском питании, расскажет, как успешно и без стресса наладить лактацию.

Многие молодые матери с трудом осваивают искусство грудного вскармливания, сталкиваясь с проблемами, сложностями и кризисами. Авторы курса помогут пройти этот путь более спокойно и безболезненно. Лекции будут полезны не только будущим и настоящим мамам, но также их близким: мужьям, родственникам и друзьям, которые хотят лучше понимать, что происходит с молодой матерью.

Кроме того, на лекции могут подписаться все, кому интересен американский подход к налаживанию лактации.

