Мультфильм воспитанников Дворца творчества «Хорошево» стал лауреатом фестиваля анимационного кино

Мультфильм «Подвиг» клея», подготовленный воспитанниками мультстудии «ХО-РО-ШО», стал лауреатом Открытого фестиваля анимационного кино «Суздаль-2018».

— Мультфильм «Подвиг» клея», подготовленный воспитанниками мультстудии «ХО-РО-ШО» под руководством Татьяны Вохменцевой, стал лауреатом престижного Открытого фестиваля анимационного кино, который в этом году проходил в городе Суздаль с 13 по 18 марта. Поздравляем наших студийцев и их руководителя и желаем дальнейших творческих успехов, — отметили в пресс-службе Дворца творчества «Хорошево».

Мультфильм можно увидеть по ссылке: dtim.mskobr.ru/novosti/mul_tfil_m_podvig_kleya_podgotovlennyj_vospitannikami_mul_tstudii_ho-ro-sho_stal_laureatom_otkrytogo_festivalya_animacionnogo_ki.

Напомним, детская анимационная студия «ХО-РО-ШО» работает на базе Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево». Созданием мультфильмов занимаются дети в возрасте от девяти до 18 лет. (вт)