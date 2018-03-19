3 записи лекций психолога Людмилы Петрановской

Сайт «Ежик-Ежик» предлагает читателям пакет из трех лекций психолога Людмилы Петрановской , которая поможет разобраться в детско-родительских проблемах и ответит на многие вопросы.

1. «Границы: что это такое и как научиться ставить их детям»

Мы часто читаем в книжках и статьях по психологии о том, что проблемы в отношениях с детьми могут происходить из-за того, что родитель не умеет ставить границы. Но что это такое — эти границы и как их ставить? Чаще всего понятие «границ» воспринимается как строгость, некое ограничение. «Нет, потому что я так сказал». На деле же это вопрос намного более тонкий.

2. «Детские обиды: есть ли шанс наладить испорченные отношения»

Вы кричали на ребенка, а потом взяли себя в руки и перестали. Но легко ли восстановить тепло и понимание? Не нанесены ли психологические травмы, которых уже никогда не исправить? У вас была депрессия/болезнь/развод/тяжелый период на работе и вы не могли уделять детям достаточно внимания. Теперь все наладилось, но вдруг они останутся обижены за тот тяжелый период на всю оставшуюся жизнь?

3. «Принятие ребенка — любовь или вседозволенность»

Почти у каждого родителя бывают моменты раздражения, усталости, обиды и злости. Порой кажется, что с ребенком невозможно справиться, что он нарочно издевается, что связь, и без того непрочная, с каждым днем становится все более зыбкой. Бывает так, что у ребенка проблемы, а мама не знает, как помочь. И все это — в сопровождении неизбывного чувства вины перед ребенком и последующей обиды на него же.

Стоимость пакета: 2 000 рублей. Приобрести лекции можно, пройдя по ссылке.

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После регистрации и оплаты вы получите письмо со ссылкой на страницу с пакетом лекций и кодом доступа. Просмотр лекций возможен одновременно с одного устройства.