Малыш, забытый на морозе: версия Следкома

Фото и видео из группы «MASH» соцсети «Вконтакте»/span>

Следственный комитет по Владимирской области провел проверку по факту публикаций в СМИ об оставленном на морозе маленьком мальчике воспитательницами детского сада №23 («Березка) в городе Александрове.

Напомним, что видео мальчика, который пытается попасть в родной сад, сняла жительница Александрова, затем оно было опубликовано в телеграмм-канале MASH, входящим в структуру холдинга Life. В комментариях сообщалось, что мальчик провел на морозе незапланированные 20 минут.

Стоит отметить, что маленький Славик, которому всего два года, вел себя, как настоящий герой. Он не плакал, не растерялся. Другой на его месте мог бы убежать, а маленький александровец настойчиво и мудро стучал то в дверь, то в окно родного детского сада. Одно слово — молодец!

«По данным следствия, 15 марта 2018 года в 11 часов 10 минут воспитатель и её помощник вывели воспитанников ясельной группы в составе 22 детей на прогулку по территории детского сада. После прогулки в 11 часов 46 минут детей завели в помещение раздевалки. Обнаружив отсутствие одного из воспитанников, в 11 часов 51 минуту воспитатель незамедлительно выбежала на улицу и забрала малыша», — сообщается в пресс-релизе СК по Владимирской области.

Таким образом, ребенок находился один на территории учреждения не более 5 минут. Воспитатель с профессиональным опытом работы более 10 лет сразу же проинформировала заведующую учреждением о произошедшем. Мальчик не испугался и не пострадал, посещает детский сад.

Автор видео — молодая женщина, не стала отрицать, что из окна своей квартиры увидела мальчика на территории учреждения, за которым примерно через 5 минут вышла воспитатель. С её слов, комментарии СМИ к видео — это домыслы журналистов. Добавим, что сама автор ролика не произвела никаких попыток помочь ребенку, хладнокровно продолжая снимать скандальное видео, что вызывает у многих недоумение.

Следствием продолжается оценка ситуации на признаки наличия в действиях должностных лиц халатности.