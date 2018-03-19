Ненужные детские вещи преображенцы могут сдать в Сиреневом саду

Здесь принимают ненужную детскую одежду и игрушки.

Вещи собирают вместе с проектом « Крок и Зябра. Испытанные вещи». Этот социальный проект создан для детей и их родителей — детскими вещами может поделиться любой, а тот, кто в них нуждается, может получить их бесплатно либо купить по минимальной цене. Часть вещей отдают в благотворительные фонды, которые работают с детьми. Кроме того, проект оказывает прямую помощь детским домам, интернатам и больницам.

«Крок и Зябра» принимают вещи для детей любого возраста — от совсем маленьких до 18 лет. Принимают не только одежду, но и обувь, а также детские коляски, радионяни, автокресла, книжки и развивающие игры, детскую посуду, детские весы, детский спортивный инвентарь. Одно условия — эти вещи должны быть в хорошем состоянии, чтобы ими можно было пользоваться — иначе их отправят на утилизацию.

Отдать вещи для проекта «Крок и Зябра» можно в павильоне сиреневодов в любой день с 10:00 до 21:00. Подробности о проекте можно узнать здесь: https://crocizyabra.ru/.