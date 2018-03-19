3 лекции психолога Катерины Мурашовой в записи

Катерина Мурашова — семейный психолог и автор книг, помогающих родителям, провела для читателей сайта «Ежик-Ежик» три лекции, которые сейчас можно приобрести в одном пакете. Полезные вебинары для родителей школьников подросткового возраста.

1. «Школьная травля: и жертвой, и агрессором может стать каждый»

Ребенок идет в первый класс, переходит в новую школу, да просто вступает в следующий учебный год. Хочется верить, что все будет спокойно и дружелюбно. Но ситуации бывают разные. Ребенок может не поладить с одноклассниками, а то и вовсе стать объектом школьной травли. Либо, напротив, ее инициатором.

2. «Эти ужасные подростки: Как подготовиться к переходному возрасту заранее»

Только вчера ваш ребенок радовался семейному походу в парк и интересовался буквально всем — от рисования и танцев до полетов в космос. Теперь он стесняется родителей, дерзит учителям, без конца торчит в смартфоне и переписывается неизвестно с кем.

Как не потерять контакт со своим взрослеющим ребенком, грамотно пройти все кризисы предподросткового возраста и во всеоружии встретить главного врага всех родителей — этот страшный и ужасный переходный возраст? Что происходит с ребенком начиная с 11-12 лет? Почему мрачная музыка и бесконечный смартфон — это, в сущности, нормально?

3. «Как перестать раздражаться и начать дружить со своим ребенком?»

Ребенок просит с ним поиграть — а маме скучно, ей интереснее листать соцсети, чем бегать по детской площадке или лепить из пластилина. Она чувствует себя и виноватой и раздраженной одновременно. Но ведь можно не только строго вопрошать «Шапку надел?» и «Как дела в школе?», а просто валяться, бегать и дурачиться, болтать, не ощущая скуки, воспринимать ребенка как интересного собеседника и товарища для игр, а не как маленького солдата, которого необходимо постоянно сдерживать и контролировать.

Стоимость пакета: 2 000 рублей. Приобрести лекции можно по ссылке.

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После регистрации и оплаты вы получите письмо со ссылкой на страницу с пакетом лекций и кодом доступа. Просмотр лекций возможен одновременно с одного устройства.