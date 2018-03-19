В Истре стартовал второй этап конкурса «Юный художник Подмосковья»

Открытие этапа состоялось в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». Организаторами конкурса стали Благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток», Ассоциация российских дипломатов, Международный союз педагогов-художников при поддержке министерства культуры Московской области и министерства образования Подмосковья.

«Сегодня национальные интересы страны — это наши дети, наше будущее. Дети должны участвовать в международных, региональных конкурсах, чтобы развиваться. Цель конкурса «Юный художник Подмосковья» — помочь ребенку раскрыть потенциал, расширить границы его творческого восприятия через приобщение к мировому искусству», — подчеркнула президент Благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова

Она добавила, что открытие второго этапа конкурса состоялось именно в музее «Новый Иерусалим», потому что этот комплекс скоро станет жемчужиной Московской области.

«В этом втором этапе конкурса у нас будет участвовать уже 1,5 тысячи школ. Это более 820 тысяч учеников наших образовательных школ, государственных и негосударственных школ, которые находятся на территории Московской области», — сказала подмосковный министр образования Марина Захарова

Она добавила, что победителями конкурса станут наиболее талантливые дети, которые смогут обратить внимание жюри на свои работы.

«Это, безусловно, окажет влияние и на развитие художественного образования в Московской области, потому что самое главное для детей — это профессиональная оценка их творчества. И то, что у нас настолько интересное, настолько компетентное жюри, для детей очень важно», — отметила, в свою очередь, министр культуры Подмосковья Оксана Косарева

По ее словам, в Подмосковье в полном объеме сохранено художественное образование. В регионе находятся 208 школ искусств, в которых учится более 92 тысяч детей.

Косарева добавила, что рисование является одним из самых популярных направлений художественного развития в региональных школах.

«Он (конкурс — ред.) будет охватывать все школы Подмосковья, все художественные студии. И если на первый конкурс у нас была французская сказка «Мишутка» русской графини Софи де Сигюр, то теперь мы имеем возможность проведения конкурса с одним из регионов Франции — это Эльзас. Перспективы очень интересные как для детей Подмосковья, так и для французских детей», — отметил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Валерий Егошкин

По его словам, народные сказки Эльзаса (тема нынешнего конкурса) будут представлены на русском и на французском языках. В первом этапе конкурса детских иллюстраций приняло участие порядка 120 тысяч юных художников. Участниками в этом году стали воспитанники детских центров творчества, общеобразовательных и художественных школ, а также детских школ искусств Подмосковья.

Как ранее отмечалось в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья, подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса по решению организационного комитета пройдут в ноябре 2018 года.