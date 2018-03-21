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Квест для любителей английского состоится в районе Марино
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Квест для любителей английского состоится в районе Марино 

Управа района Марьино 21 марта 2018
Фото: Марьинский вестник
Познавательная программа для детей, которые изучают или собираются осваивать английский язык, состоится 24 марта в медиацентре на Братиславской района Марьино.
Как пояснила заведующая библиотекой №129, где развернется действие квеста, Елена Пеленова, участники от 6 лет совершат интерактивное путешествие в Великобританию и познакомятся с традициями этой страны и ее народа.
Команда путешественников будет состоять из 12 человек, количество мест ограничено.
Квест стартует в 12.00 по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Участие бесплатное, обязательна регистрация по ссылке https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/66.. (то)
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