В медиацентре на Братиславской прошло супер-детское воскресенье 

В воскресенье, 18 марта, в медиацентре на Братиславской были организованы кружки и другие активности для детей.
Для юных читателей состоялись открытые занятия по английскому языку. За 30 минут дети научились приветствовать и прощаться на английском, а также познакомились с тем, как звучат названия их любимых игрушек на иностранном языке.
Также в медиацентре прошло занятие по рукоделию — вместе с кружком «Мягкая игрушка» дети шили мишек.
С подростками поговорили о предпринимательстве, а маленькие читатели встретились в клубе «Живая книга». (то)