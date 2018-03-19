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В библиотеке на Перерве встретились активные мамы
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В библиотеке на Перерве встретились активные мамы 

Управа района Марьино 11 часов назад
Фото: Управа района Марьино
Встреча активных мам в библиотеке №129 на улице Перерва на прошлой неделе была посвящена физическому развитию детей.
Гостем встречи стал опытный тренер Владислав Зацепин, который более 12 лет занимается с детьми лечебной физкультурой и общефизической подготовкой, ведет занятия с элементами единоборств и айкидо, а также делает детский массаж.
Участницы узнали много нового о детском плоскостопии, его причинах, о требованиях к детской обуви, научились делать с детьми легкие упражнения, которые способствуют правильному формированию детской стопы и осанки.
Дети катались на фитболах, больших мячах, ходили по колючим коврикам, канатам и деревянным массажерам, собирали бумажки пальцами ног. (то)
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