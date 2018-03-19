Галерея «Печатники» присоединилась к акции «Музеи–детям»

Департамент культуры города Москвы запустил проект по бесплатному посещению школьниками музеев «Музеи–детям», в рамках которого московские школьники могут бесплатно посетить более 90 музеев и выставочных залов, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Среди них и галерея «Печатники».

Для того, чтобы ребенка бесплатно пустили в музей ему необходимо иметь с собой действующую социальную карту москвича или карту «Москвёнок».

Данная льгота предоставляется только для учащихся школ Москвы. Для всех остальных школьников вход в музей по льготной цене — с 50-процентной скидкой.

Кроме того, они могут бесплатно посетить муниципальные музеи Москвы каждое третье воскресенье месяца.

Для того, чтобы бесплатно посетить музей, школьнику нужно подойти к кассе с вывеской «Здесь школьник может получить бесплатный билет» и приложить свою социальную карту или карту «Москвенок» к считывателю. Если карта действительна, то кассир выдаст бесплатный билет.

С группой от 8 до 10 детей в музей может бесплатно пройти один взрослый. С группой из 11 и более детей — двое взрослых.

За день ребенок может бесплатно сходить в несколько музеев, но в каждом из них в течение дня он получает только один бесплатный билет. Если ребенок посетил музей утром, а вечером хочет вернуться, например, на лекцию, ему нужно сохранить бесплатный билет и пройти по нему повторно.

Напомним, галерея «Печатники» находится по адресу: ул. Батюнинская, д.14. (то)