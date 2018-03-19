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Галерея «Печатники» присоединилась к акции «Музеи–детям»
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Галерея «Печатники» присоединилась к акции «Музеи–детям» 

Управа района Печатники города Москвы 11 часов назад
Фото: Капотнинский меридиан
Департамент культуры города Москвы запустил проект по бесплатному посещению школьниками музеев «Музеи–детям», в рамках которого московские школьники могут бесплатно посетить более 90 музеев и выставочных залов, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Среди них и галерея «Печатники».
Для того, чтобы ребенка бесплатно пустили в музей ему необходимо иметь с собой действующую социальную карту москвича или карту «Москвёнок».
Данная льгота предоставляется только для учащихся школ Москвы. Для всех остальных школьников вход в музей по льготной цене — с 50-процентной скидкой.
Кроме того, они могут бесплатно посетить муниципальные музеи Москвы каждое третье воскресенье месяца.
Для того, чтобы бесплатно посетить музей, школьнику нужно подойти к кассе с вывеской «Здесь школьник может получить бесплатный билет» и приложить свою социальную карту или карту «Москвенок» к считывателю. Если карта действительна, то кассир выдаст бесплатный билет.
С группой от 8 до 10 детей в музей может бесплатно пройти один взрослый. С группой из 11 и более детей — двое взрослых.
За день ребенок может бесплатно сходить в несколько музеев, но в каждом из них в течение дня он получает только один бесплатный билет. Если ребенок посетил музей утром, а вечером хочет вернуться, например, на лекцию, ему нужно сохранить бесплатный билет и пройти по нему повторно.
Напомним, галерея «Печатники» находится по адресу: ул. Батюнинская, д.14. (то)
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