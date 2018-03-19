В клубе в Керамическом проезде юные гости сыграют в шахматы

Специалисты клуба семейной культуры «Искра» в Керамическом проезде приглашают детей от 5 до 14 лет принять участие в шахматном турнире «Ход королевой», который состоится в воскресенье, 25 марта. Об этом сообщила администратор клуба Анна Новикова.

— Мы стараемся поддерживать на соревнованиях дружескую и спокойную атмосферу: на ребят никто не давит, не торопит, а если ребенок устал, то он может пойти отдохнуть в игровую комнату, — уточнила Анна Новикова . — Детей будут ждать памятные сувениры, грамоты и медали.

Начало в 11.00. Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо зарегистрироваться по телефону 8 (916) 331-62-76.

Напомним, клуб семейной культуры «Искра» находится по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 1. (то)