В клубе в Керамическом проезде юные гости сыграют в шахматы 

Специалисты клуба семейной культуры «Искра» в Керамическом проезде приглашают детей от 5 до 14 лет принять участие в шахматном турнире «Ход королевой», который состоится в воскресенье, 25 марта. Об этом сообщила администратор клуба Анна Новикова.
— Мы стараемся поддерживать на соревнованиях дружескую и спокойную атмосферу: на ребят никто не давит, не торопит, а если ребенок устал, то он может пойти отдохнуть в игровую комнату, — уточнила Анна Новикова. — Детей будут ждать памятные сувениры, грамоты и медали.
Начало в 11.00. Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо зарегистрироваться по телефону 8 (916) 331-62-76.
Напомним, клуб семейной культуры «Искра» находится по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 1. (то)