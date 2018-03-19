Ещё
Почти 30 школ и детсадов Иркутской области приостановили свою работу из-за эпидемии ОРВИ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почти 30 школ и детсадов Иркутской области приостановили свою работу из-за эпидемии ОРВИ 

ТАСС 19 марта 2018
ИРКУТСК, 19 марта. /ТАСС/. Около 30 школ и детсадов в трех городах и шести районах Иркутской области приостановили свою работу на прошлой неделе из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
"Полное приостановление применялось в пяти детских дошкольных учреждениях, частичное приостановление (с закрытием нескольких классов или групп — прим. ТАСС) применялось в 15 школах и 9 детских садах области", — говорится в сообщении.
Ситуация коснулась образовательного процесса в городах Ангарск, Усть-Илимск, Усть-Кут, поселке Качуг, а также в Усть-Илимском, Чунском, Тайшетском, Казачинско-Ленском районах.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального управления, ситуация будет актуальной на протяжении предстоящей недели, о решении об изменении карантинного режима станет известно в пятницу.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в регионе за медицинской помощью в связи с ОРВИ и гриппом обратились более 20 тыс. человек, что ниже эпидемического порога на 33,7%. Диагноз грипп поставлен 28 заболевшим.
По данным вирусологического мониторинга, в регионе выявлены вирусы гриппа В, гриппа А (Н3N2), A (H1N1), респираторно-синцитиального вируса.
ТАСС: последние новости
Возбуждено дело по факту смерти женщины и ребенка в больнице Новосибирска Школы Сыктывкара закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ Череповец досрочно обеспечил детей от трех лет местами в детсадах
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца9
Что шептал Нед Старк перед казнью
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем4
Крид подозревает участниц «Холостяка» во лжи2
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение