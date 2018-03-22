Какие музеи и выставки интересны ребенку

Планируете разовый культпоход или составляете список мест, в которые можно сходить с ребенком на каникулах? Учтите зодиакальную принадлежность чада, и тогда ему точно не будет скучно.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам-мальчикам будет очень интересно на выставках, на которых представлены модели всего того, что пока еще не стало повседневностью: роботы, машины будущего, новые гаджеты, которые только планируется запустить в производство. Девочки этого знака с удовольствием побывают в музеях современного искусства, в которых есть оригинальные инсталляции, скульптуры из странных материалов, картины, напоминающие граффити.

Понравится им и экскурсия по миру моды.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Маленьким Тельцам понравится в музеях под открытым небом, в которых можно полюбоваться образчиками деревянного зодчества, посмотреть на быт предков, окунуться в стародавние времена, отведав в местной «харчевне» блюда той эпохи.

К тому же деткам этого знака будет интересно побывать там, где посетителям показывают, как ткут ткань, делают ковры, глиняную посуду, мыло.

Хорошо реагируют они и на выставки классического искусства, а вот сюрреализм и авангардизм им лучше до поры не показывать: они вряд ли их поймут и оценят.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

С маленькими Близнецами лучше не посещать музеи, где чопорная дама обстоятельно ведет экскурсию и не позволяет задавать сто вопросов в минуту.

Оправляйтесь с чадом туда, где ее роль исполняют стационарные аудиогиды, расположенные у каждого экспоната, или сами запаситесь коротенькими историями и развлекайте ими ребенка, не забывая отвечать на его бесконечные «почему».

Что касается тематики, то главное — не водить ребенка туда, где лично вам неинтересно, и не повторяться, а в остальном — полный карт-бланш.

Рак (22 июня — 22 июля)

Маленькие Раки тянутся к истории, а потому смело ведите свое чадо туда, где наглядно и красочно рассказывается о прошлом. Археологический, палеонтологический, исторический музеи обязательно впечатлят его и, возможно, станут теми самыми заведениями, куда ваш ребенок вернется неоднократно — сначала с вами, а потом и со своими собственными детьми.

Однако при этом не стоит посещать с детишками этого знака те экспозиции, в которых слишком много жестокости: Раки чрезмерно эмоционально реагируют на чужую боль.

Лев (23 июля — 22 августа)

Маленькие Львы с радостью побывают в музеях-дворцах с роскошными интерьерами, скульптурами, парадными портретами, огромными танцевальными залами.

Будет им интересно и там, где много ярких, по-настоящему красивых картин с вполне внятным сюжетом.

Понравятся вашему Львенку и выставки, связанные с мифологией: славянской, греческой, скандинавской, египетской. А еще перед посещением какого-либо музея или тематической экспозиции стоит рассказать ребенку увлекательную историю или легенду о том месте, в которое вы отправляетесь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Маленьким Девам будет интересно в домах знаменитых писателей и художников, там, где те творили свои гениальные произведения. Покажите чаду, как жили эти люди, на каких кроватях спали, в каких столовых принимали пищу, дайте ему полюбоваться на наброски, закажите для него экскурсию, на которой гид расскажет о быте и семье литератора (живописца).

Понравится деткам этого знака и в камерных музеях, посвященных аутентичной жизни того или иного малочисленного народа.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Маленьким Весам будет любопытно взглянуть на исторические и современные костюмы, на доспехи, на экспозиции, посвященные знаменитым актерам; им понравится в музеях театрального и киноискусства.

Оценят они и выставки, расположенные в каких-то необычных местах.

Интересно деткам этого знака и там, где можно узнать об истории создания чего-то поистине грандиозного. Можете сводить свое чадо в планетарий — его обязательно заворожат и виды звездного неба, и рассказы о планетах.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваш маленький Скорпион по достоинству оценит средневековое искусство.

Ему понравится на выставках, расположенных в древних замках или глубоко под землей, будет интересно на экскурсии по таинственным местам вашего города.

А вообще вы заманите ребенка в любой храм культуры, если расскажете ему загадочную историю, связанную с каким-то экспонатом, с людьми, жившими в том или ином особняке, сейчас являющемся картинной галереей или музеем, с необычными событиями, когда-либо там происходившими.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Маленькие Стрельцы без особого пиетета относятся к истории и ко всему древнему, им гораздо интереснее будет на автосалоне, в музее современного искусства, на выставке художника-сюрреалиста.

К тому же им очень понравится там, где экспонаты можно трогать руками, лазить по ним.

Поэтому, если захотите рассказать чаду о войне, не ведите его в музей, напоминающий архив, а съездите с ним туда, где есть в прямом доступе танки, зенитные установки и другая военная техника.

Козерог (22 декабря — 19 января)

С маленьким Козерогом стоит посетить экскурсии, которые проводятся по действующим производствам, и показать ему, например, как печется хлеб, делается шоколад, куется оружие и т. п.

Деткам этого знака ближе действие, чем экспонаты «застывших эпох».

Если соберетесь с чадом в какой-нибудь исторический музей, то подготовьтесь, чтобы рассказать ему, к каким последствиям привело то или иное событие, как оно влияет на сегодняшнее время, какую практическую пользу принесло.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Маленькие Водолеи с удовольствием посещают музеи, связанные с космосом, с техническим прогрессом, с наукой (особенно если там посетителям показывают, что и как друг с другом взаимодействует), с морскими путешествиями и вообще с дорогой.

Нравится им рассматривать марины и полотна, на которых изображены фантастические существа.

Деткам этого знака будет интересно на выставках, посвященных истории почты, телефона, радио и других вещей, которые давно и прочно вошли в наш обиход.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Маленьким Рыбам будет интересно на фотовыставках, на перформансах, на которых разыгрываются настоящие интерактивные представления, в музеях, где экспонируются полотна импрессионистов.

И вообще, чем больше визуальных ярких впечатлений можно получить в том или ином культурном заведении, тем лучше.

Детки этого знака далеко не всегда хорошо воспринимают вербальную информацию, выдаваемую экскурсоводами, а вот красивые картинки впитывают моментально.