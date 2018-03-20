«Аршавина не жду»: Юлия Барановская расставила все точки над «i»

Непростая история известной телеведущей Юлии Барановской до сих пор не дает покоя многим зрителям, которые гадают, как же в дальнейшем сложится ее судьба. А потому многочисленные поклонники не только интересуются нарядами и развлечениями звезды, но и неустанно задают вопросы относительно отца ее детей Андрея Аршавина

Глядя на цветущую красавицу Юлию Барановскую, блистающую на экранах телевидения, небезразличные зрители душой и сердцем переживают за ее судьбу, искренне желая ей только счастья. А яркие снимки счастливой Юлии в окружении ее трех детей уверяют поклонников, что футболист Андрей Аршавин глубоко сожалеет о своем опрометчивом решении бросить семью, более того, наверняка втайне питает надежды вернуться назад.

И хотя это всего лишь домыслы, почитатели Барановской с неиссякаемым энтузиазмом то и дело вопрошают, примет ли она своего мужа, надеется ли на его возвращение и питает ли до сих пор к нему нежные чувства. Ведь неспроста такая красавица, чья внешность, безусловно, восхищает, до сих пор одна, хотя прошло уже немало времени с их расставания. Устав от постоянных расспросов, телеведущая дала короткий, четкий и ясный ответ на самые животрепещущие вопросы своих поклонников. «Отвечаю на три самых задаваемых вопроса: волосы не крашу, линзы не ношу, Аршавина не жду», — удовлетворила любопытство публики Юлия Барановская.

Впрочем, мнение некоторых поклонников голословными заявлениями не изменить. И хотя большинство полностью поддерживают позицию Барановской, нашлось немало тех, кто все равно продолжает верить в возможность счастливого воссоединения семьи. Отчего-то для некоторых почитателей подобное окончание истории было бы счастливым концом, на который они до сих пор надеются. «Все верно Юлия, по рукам пошел, и не надо ждать» «Над последним посмеялась от души. Браво, Юлия!» «А мне приснилось, что Аршавин вернулся к вам, и вы его приняли» «Третье супер! Он же не трамвай! И вообще, он подержанный уже! Фу, фу, фу!» «Я когда вижу интервью с Аршавиным, каждый раз задаю себе вопрос, что было бы, если бы вы были вместе» «Лукавит, ждёт-ждёт, конечно»