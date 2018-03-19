Юлия Барановская ответила, ждет ли она возвращения Андрея Аршавина в семью 

Телеведущая Юлия Барановская решила открыть в соцсетях «рубрику» с ответами на вопросы поклонников в Инстаграм. И для начала ответила на три самых задаваемых. Хотя сами вопросы в своем посте она не привела, из ответов становится очевидно, что именно волнует ее подписчиков больше всего. Юлия сообщила, что она: первое — не красит волосы, второе — не носит линзы, третье и главное — не ждет возвращения в семью Андрея Аршавина.
Напомним, что с футболистом Андреем Аршавиным телеведущая состояла в отношениях почти девять лет. Хотя официально их отношения так и не были зарегистрированы, в их семье родилось трое детей — Артём, Яна и Арсений. Как сообщила ok-magazine.ru сама Юлия в 2016 году, с момента распада семьи Аршавин с детьми не общался.
Юлия Барановская: «2018-й мы с детьми встретим в нашей собственной квартире»
Юлия Барановская с детьми
Юлия поблагодарила поклонников за внимание, заботу и интерес к ней и детям и пообещала отвечать на другие интересующие их вопросы и впредь. Фолловеры осыпали ее словами поддержки: «Из всех жен футболистов, хоккеистов Барановская — личность! Интеллект, красота, трудолюбие», «Он твоего ногтя не стоит. У тебя чудесные дети. И ты сама хорошая» — такие и другие комментарии появились под постом Юлии в Инстаграм.
Если о личной жизни Барановской, кроме того, как она проводит время с детьми, ничего не известно, то у Андрея Аршавина публичная жизнь кипит: в октябре прошел слух, будто он расстался со своей женой Алисой Казьминой, через месяц ему пришлось признаться, что это произошло из-за его измен, однако еще через некоторое время Казьмина передумала подавать на развод. Супруги воспитывают годовалую дочь.