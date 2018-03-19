На Ямале снежной глыбой убило ребёнка

19 марта в Ямало-Ненецком автономном округе на 11-летнюю девочку обрушилась снежная глыба.

Согласно предварительной информации, когда во дворе одного из домов дети играли, делая подкоп в сугробе, оставшемся после очистки крыши, на одного ребёнка упала снежная глыба.

Дети обратились за помощью к прохожим. Однако, когда девочку извлекли из-под снега, она уже была мертва.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

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