Родители и дети: кто в доме хозяин?

СодержаниеПочему родители «уступают место» детям?Когда дети становятся на место родителейМой ребенок — мой лучший другКак всех в семье «поставить на место»?Тайны от детей — польза для детей

Семейная иерархия — важная часть жизни и человеческих отношений. Там, где есть мама, папа и ребенок, каждый должен нести свою ответственность и пребывать в определенной роли. Внутреннее ощущение человека себя в семье может многое рассказать о том, кем он в этой семье является. Мать и отец отвечают за безопасность всех членов, условия проживания, питание и здоровье. Дети играют свою, детскую роль — растут и мечтают, радуются и огорчаются, веселятся и спорят.

Для того чтобы ребенок рос и развивался в соответствии с возрастом, учился общаться со сверстниками, мечтал, радовался жизни, планировал свое развитие, ему нужно самое главное — оставаться ребенком. Взрослые могут поддерживать его «детскую» часть, проявляя заботу, понимание, внимание к его личности. В такой семье все на своих местах.

Бывает так, что родители и дети в семье «меняются местами». Что предшествует этому? Какой характер носит такая семья? Как строится общение между ее членами и что происходит с детской психикой, когда ребенок становится другом, партнером и даже «родителем» для собственных матери и отца? Узнайте ответы на эти вопросы из данной статьи, а также то, что следует делать, чтобы вернуть ребенку детство, а себе родительский авторитет.

Почему родители «уступают место» детям?

По статистике 80% семей, обращаясь за консультацией к семейному психологу, не осознают, что большинство их проблем в том, что семейные роли перепутаны, и непонятно, кто в семье на самом деле главный — родители или ребенок?

Перепутанность ролей в семье имеет несколько причин.

Инфантильные родители. Их поведение может «отдавать» детскостью, если они сами еще эмоционально не выросли — тогда зрелость их личности находится под большим вопросом. Такие мать и отец могут вести себя как дети: обижаться по пустякам, совершать необдуманные поступки, следовать только своим желаниям, не заботиться об окружающих и собственной безопасности. Несмотря на детское поведение, инфантильные родители имеют все же больше полномочий, потому что физически-то они повзрослели, поэтому часто в арсенале их «шалостей» и «баловства» можно наблюдать вредные привычки, беспорядочное общение, нарушение общественных границ и правил. Такое поведение может быть чревато конфликтами с окружающими и даже приводами в полицию. Если в такой семье воспитывается ребенок, то часто ему приходится брать на себя ответственность за спокойствие в доме, заботу о стариках или младших братьях и сестрах. Депрессивное состояние одного из родителей. Когда взрослый человек психически сломлен — в результате развода с партнером, потери близкого человека, стресса — он может перестать заботиться о своих детях и самом себе. Ребенку в семье ничего не остается, как взять эту функцию на себя. Тогда он может исполнять роль партнера для матери или отца, выслушивать жалобы, решать проблемы, помогать, поддерживать, давать советы. «Слепое» поклонение детям. Бывает в семьях, где ребенок является долгожданным, горячо любимым и к нему все относятся как маленькому богу. Дети в такой семье чувствуют себя главными и, спустя время, они считают, что у них есть право поучать взрослых, воспитывать их, указывать им, что делать, осуждать. Родители, у которых есть несколько детей, могут отказаться от того, чтобы полноценно заботиться о младших и перекладывают эту ответственность на старшего ребенка. Тогда он вынужден стать родителем для своих братьев и сестер — заботиться о них, воспитывать, решать их проблемы, полностью заниматься их жизнью, забывая о своей. Личный опыт

Когда я был маленьким, мои родители постоянно ссорились и во время каждого конфликта они требовали, чтобы я был рядом. Мне приходилось бросать все свои дела — уроки, рисование, разговоры по телефону с друзьями — чтобы помирить их, пока каждый из них упражнялся в доказывании своей правоты. Ругаясь, они обращались ко мне с вопросами, типа «Ты только послушай, что говорит твой отец!», «Смотри, твоя мать совсем о тебе не думает!» или друг к другу «Зря я от тебя ребенка родила!», «Ты думаешь только о себе, а на ребенка тебе плевать!». Часто от этих слов мне становилось очень страшно, хотелось убежать, спрятаться, чтобы ничего не слышать. Но я не мог этого сделать, потому что думал, что должен быть рядом с родителями. Я чувствовал себя виноватым, беспомощным, и считал, что обязан сделать все, чтобы помирить их. Иногда, когда я начинал плакать или кричать на них, чтобы они немедленно прекратили ругаться, у меня это получалось. Тогда я чувствовал, что сильнее их, но, после того, как мать и отец мирились, я ощущал себя абсолютно разбитым, подавленным, мне ничего не хотелось делать, даже двигаться.

Когда дети становятся на место родителей

Перепутанные семейные роли отрицательно сказываются на детской психике. Чем это опасно?

Ребенок лишается детства. Вместо того чтобы обучаться, развивать свои способности и таланты, исследовать мир, он рано взрослеет, решает проблемы, за которые должны отвечать взрослые. Дети лишаются радости. Детство — пора счастья, беззаботности и приключений. У ребенка, который в нежном возрасте вынужден быть главой семьи, нет возможности и времени жить сегодняшним днем, мечтать о светлом будущем, строить планы, общаться, дружить, заниматься хобби. Если вместо этого ему приходится ставить на первое место не свои интересы, а родителей или младших братьев и сестер, то он часто будет тревожен, подавлен, лишен привилегий, которые положены в детском возрасте. У ребенка от смены ролей в семье может возникнуть невроз — это проблемы со сном и аппетитом, нарушение поведения, проявление агрессии. Мой ребенок — мой лучший друг

Такая ситуация может возникнуть там, где между ребенком и родителями особые, дружеские отношения. Взрослые, не имея поддержки со стороны и не обладая достаточной взрослой, психической зрелостью, воспринимают ребенка как друга. Тогда они делятся с ним своими проблемами на работе и в личной жизни, сплетничают о друзьях и знакомых, жалуются на второго родителя, даже просят совета. В таких семьях не исключено использование детей в своих целях: «Мы с тобой должны сделать так, чтобы отец к нам вернулся» или «Ты заменил мне всех. Мне кроме тебя в жизни больше никто не нужен». Такие отношения — непосильная ноша для ребенка, отнимающая у него детскую роль, лишающая его радости, спонтанности, детской непосредственности.

Как всех в семье «поставить на место»?

Для начала нужно понять, кто в семье играет свою, а кто — чужую роль? Дети не должны заменять взрослым партнеров, друзей, родителей. Ребенок находится на своем месте в семье тогда, когда он несет ответственность только за то, что происходит с ним и его не «впутывают» в ошибки, отношения, настроение и проблемы взрослых.

Как перестать «опираться» на ребенка, когда на душе плохо и не с кем поговорить? Найти другого, взрослого человека, способного выслушать и помочь.

Как перестать воспринимать детей как мудрых советчиков и помощников? Начать помогать себе самостоятельно. Для этого стоит определиться со своими желаниями и целями. Наладить отношения с партнером, если в них есть сложности, завершить общение, которое не приносит радости, построить новую связь, не посвящать детей в подробности своей личной жизни.

Тайны от детей — польза для детей

Дети будут всегда оставаться на своем месте, расти здоровыми и счастливыми, если родители не станут посвящать их в свои отношения и проблемы, начнут объединяться не с ними, а друг с другом.

Ребенок не должен знать:

Об интимных отношениях матери и отца. О причинах ссор и скандалов между родителями. О прошлых отношениях взрослых с противоположным полом. Об изменах, обидах и конфликтах.

Так взрослые научатся нести ответственность за свою жизнь и отношения самостоятельно, оставляя тем самым ребенку время, место и возможность для счастливого развития, детства, адаптации к социуму.

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