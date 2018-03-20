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В Алтайском крае марафон «Поддержим ребенка» собрал 100 млн рублей
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В Алтайском крае марафон «Поддержим ребенка» собрал 100 млн рублей 

АиФ — Алтай 10 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Благотворительный марафон «Поддержим ребенка» собрал за 9 лет существования 100 миллионов рублей на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей.
Проект был создан в 2009 году по инициативе губернатора Алтайского края. По итогам прошлого года была собрана рекордная сумма — 18 млн рублей. За несколько месяцев текущего года собрали 1,7 млн рублей.
20 марта в рамках старта марафона «Поддержим ребенка-2018» меценаты вручат больницам края сертификаты на покупку лекарств для детей с заболеваниями опорно-двигательной системы и инсулиновых помп и расходных материалов к ним для детей с сахарным диабетом.
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