В Алтайском крае марафон «Поддержим ребенка» собрал 100 млн рублей

Благотворительный марафон «Поддержим ребенка» собрал за 9 лет существования 100 миллионов рублей на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей.

Проект был создан в 2009 году по инициативе губернатора Алтайского края. По итогам прошлого года была собрана рекордная сумма — 18 млн рублей. За несколько месяцев текущего года собрали 1,7 млн рублей.

20 марта в рамках старта марафона «Поддержим ребенка-2018» меценаты вручат больницам края сертификаты на покупку лекарств для детей с заболеваниями опорно-двигательной системы и инсулиновых помп и расходных материалов к ним для детей с сахарным диабетом.