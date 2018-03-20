Почему из садика в Краснокамске дважды убежали дети? Разбираемся вместе с главой управления образования

В одном из детских садов Краснокамска в марте дважды не досчитались воспитанников. Первый побег произошел 7 марта, а второй — 13-го. В обоих случаях с территории садика ушли две девочки. Корреспондент 59.ru пообщался с главой управления образования Краснокамска, и. о. заведующей садиком и воспитательницей одной из пар беглянок, и попытался выяснить, что привело к побегам детей.

Откуда убежали дети?

Детский сад, в котором произошли инциденты, находится внутри одного из микрорайонов Краснокамска. Со всех сторон он окружен жилыми домами. Снаружи садик выглядит обычным: типовой корпус, площадки для прогулок с верандами, домиками, корабликами и машинками. Внимание привлекает только забор — он низкий, местами покосившийся, со следами ржавчины и частого ремонта. Кое-где секции ограды выполнены из металлической, зачастую порванной, сетки, другие участки — из металлических листов или даже спинок от старых детских кроватей.

Одни ворота сада новые, но забор прикручен к ним проволокой

Ворота и калитки кажутся крепкими, одна из входных групп явно сделана недавно — она украшена симпатичными замком, цветочком и яблоней. С забором ворота соединены незамысловато — при помощи проволоки.

В заборе множество отверстий

Некоторые дыры довольно большие

При желании ребенок сможет вылезти за пределы территории садика

Все входы на территорию садика закрыты на навесные замки. Чтобы попасть внутрь, родителям предлагают звонить в детский сад и просить открыть двери, но собаки и местные школьники проходят на площадки для прогулок малышни беспрепятственно — они перепрыгивают и перелазят через невнушительный забор.

Кое-где дыры заделаны спинками от старых кроватей

Металлические листы тоже использовали для починки забора

— Забор действительно проблемный. Мы планировали заменить его в 2019 году. Сейчас уже составлена смета на работы. Новое ограждение садика обойдется не менее чем в 1 миллион 650 тысяч рублей, — рассказывает корреспонденту 59.ru заведующая управлением системой образования Краснокамского района Марина Перминова. — Возможно, у нас получится ускорить появление нового забора. Если это не удастся, будем ремонтировать старый, чтобы в ближайший год-полтора он мог исполнять свои функции.

Забор очень низкий, и через него легко перелазят школьники

Собаки тоже могут попасть на территорию

Но, по словам чиновницы, говорить о том, что только плохое состояние забора привело к побегам — несправедливо. Чтобы разобраться, почему это произошло, мы решили восстановить события тех дней.

Как произошли побеги?

Пообщаться согласилась воспитатель двух пятилетних девочек, убежавших из садика 7 марта — но на условиях анонимности.

— После утренней прогулки все дети зашли внутрь здания сада. Мы ходим не через главный вход, у нас есть свой, — рассказывает воспитатель. — На первом этаже все воспитанники снимали обувь. Две девочки делали это медленнее, чем остальные. Поэтому я повела разувшихся детей наверх, в группу, попросив отстающих заканчивать переодевание и догонять нас. Девочки на тот момент уже сняли по одному сапожку, тянулись к другому, поэтому у меня не возникло сомнений в том, что они сделают все, как я просила. Тем более что раньше они всегда меня слушались.

Но в группу девочки не пришли. По словам педагога, пропажу она заметила через несколько минут, и бросилась искать детей.

— Сначала я обежала все группы садика, смотрела, не ушли ли они к знакомым ребятам. Когда поняла, что в здании их нет, выбежала на площадку. Но там их тоже не было. Я позвала на помощь нашего педагога-дефектолога, и мы вместе побежали к отцу одной из девочек. Семья живет в соседнем доме, мы надеялись, что воспитанницы там. Не найдя их, мы побежали искать их по микрорайону, заходили во все магазины, спрашивали у прохожих на улице, не видели ли они двух пятилетних девочек, идущих без взрослого. Потом нам позвонили и сказали, что девочек нашли, они находятся в полиции. В тот момент я благодарила бога за то, что они живы и здоровы.

Внутри детского сада уютно

Женщина призналась, что ее мучает мысль о том, что она могла допустить побег детей.

— Конечно же, я должна была дождаться их и не торопиться идти наверх, — делится воспитатель. — Мне очень стыдно и больно за то, что я этого не сделала, не доглядела за девочками. Перед родителями одной воспитанницы я извинилась. Они приняли мои извинения.

Отец другой девочки на контакт с педагогами не пошел.

— Я принесла извинения еще в полиции, но он ответил: «Встретимся в суде», развернулся и ушел, — пояснила и. о. заведующей детсадом.

В обоих случаях дети уходили из садика через незапертые калитки, но сейчас везде висят замки

Второй побег произошел менее чем через неделю — 13 марта. В этот раз садик снова покинули две девочки. Они были в группе у другого воспитателя. В день приезда 59.ru у этого педагога был выходной, поэтому инцидент прокомментировала руководитель садика.

— Все случилось в конце прогулки. Когда группа шла в здание, две девочки развернулись и убежали. Они шли в конце колонны, поэтому пропажу заметили не сразу. Территорию садика и эти воспитанницы, и те, что убежали в первый раз, покинули через незапертую калитку. Забор они не перелазили.

Почему дети сбежали?

По словам Игоря Белоусова — отца одной из девочек, убежавших 7 марта, дошкольницы покинули садик из-за того, что были голодны.

— Подруга моей дочери сказала, что можно сходить к ее папе, который работает на заправке, и поесть у него. Почему они не стали есть в садике, мне неизвестно, — рассказывает мужчина.

В детсаду оказались удивлены предположением о том, что дети могли убежать из-за голода.

— Когда мы пришли в садик, здесь пахло обедом, во многих группах уже накрывали на стол, — говорит воспитатель. — Обычно те, кто успел сильно проголодаться во время прогулки, стараются побыстрее подняться в группу, переодеться, вымыть руки и сесть за стол. Я не знаю, почему девочки поступили по-другому. Раньше они никогда не жаловались на то, что им не нравится садичная еда.

«Девочки могли уйти из садика из-за голода», — считает отец одной из беглянок

Отец дошкольницы Игорь Белоусов сказал 59.ru, что до инцидента не имел претензий к этому воспитателю и был вполне доволен тем, как она относится к его ребенку. Педагог также утверждает, что не конфликтовала с девочками.

— Обе девочки хорошие. Одна очень активная, непоседливая, другая — поспокойнее, отличная помощница, — рассказывает женщина. — Первая девочка часто любила выбегать из группы в раздевалку, играть и прятаться там, но уйти куда-то дальше не пыталась, и я не придавала этому большого значения. Это не уникальный случай — так делают и некоторые другие дети.

По мнению и. о. заведующей садика, второй побег мог произойти из-за желания девочек оказаться в центре внимания, как это произошло с теми, кто сбежал в первый раз.

— Элемент подражания здесь вполне мог быть, — предполагает руководитель учреждения.

Начальник управления системой образования Краснокамска Марина Перминова считает, что назвать точные причины, по которым воспитанницы сбежали из детского сада, пока невозможно.

— Сейчас со всеми четырьмя сбежавшими девочки работает психолог. Она выяснит, почему они так поступили. Если выявится какая-то тревожность, проблема в отношениях с другими детьми или сотрудниками, с ней справятся, — говорит чиновница.

Что о побегах думают родители?

Отец одной из сбежавших девочек подумывает подать на воспитателя заявление в суд.

— Я считаю, что в этом случае есть смысл говорить о халатности, — говорит Игорь Белоусов.

Во время визита в детский сад корреспондент 59.ru получил возможность пообщаться с другими родителями дошкольников.

— Мы считаем, что все идет из семьи. У наших детей не возникло бы даже мысли о побеге. Возможно, виной всему то, что родители не научили своих детей соблюдать дисциплину. А кое-кто мог и подговорить ребенка сбежать, чтобы иметь возможность пойти в суд и требовать очередную компенсацию, — считают родители. — Нам очень обидно за наших воспитателей, и за то, что им сейчас приходится выносить. Таких специалистов, как у нас в садике, надо еще поискать. Дети их очень любят и с радостью идут в детский сад.

Так как 59.ru удалось связаться с отцом только одной беглянки — Игорем Белоусовым, мы узнали у него, как он относится к словам других родителей.

— Если они имели в виду меня, то они явно ошиблись. Я чуть с ума не сошел, когда узнал, что дочери нет в садике, и ни за что не стал бы учить ее убегать оттуда, — недоумевает Игорь Белоусов. — Опыт суда с детсадом у меня есть — мне удалось получить 30 тысяч компенсации за то, что воспитатель избила моего сына палкой от игрушечной лошади. Но, поверьте, на эти деньги семье с детьми долго не прожить, я никогда всерьез не рассчитывал на них. И, в конце концов, сбежала не одна моя дочь. Неужели я подговорил всех?

Что изменилось в садике после побегов?

После того как четыре девочки сбежали с территории садика через незапертые калитки, на них повесили замки. Кнопку домофона, на которую нажали сбежавшие 7 марта, чтобы выйти из здания на улице, подняли так высоко, чтобы дошкольники не могли до нее дотянуться. Так же поступили и с другими кнопками. Дополнительно к двум имеющимся камерам видеонаблюдения в ближайшее время установят еще девять, изображения с которых будут выводиться на пост вахтера. Благодаря этому он сможет вовремя заметить неладное.

— Несмотря на то, что в садике были не заперты калитки и кнопка домофона была низко, мы не снимаем с воспитателей ответственности за произошедшее, ведь именно они отвечают за жизнь и здоровье детей. Одной из них уже сделан выговор. Она временно отстранена от работы в группе, и пока подменяет других воспитателей во время их выходных дней. Внутреннее расследование по второму случаю пока не завершено, поэтому никаких решений по поводу второго воспитателя не принято, — заявила начальник управления системой образования.

Начальник управления образования Краснокамска рассказала, что после побегов в садике установят видеокамеры и решат, как безопаснее водить детей на прогулку

По словам Марины Перминовой, до конца марта в детском саду будет идти проверка управления. В городе проходят совещания по вопросам детской безопасности.

— В результате мы разработаем алгоритмы, которые позволят избежать побегов. Возможно, дети будут выходить на прогулку вместе с нянечками. Ну и, конечно, будем стараться как можно скорее заменить забор, — пообещала чиновница.

В конце марта 59.ru узнает, как изменился подход к детской безопасности в детских садах Краснокамска.