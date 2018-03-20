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В Карелии неизвестные собирают отпечатки пальцев детей
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В Карелии неизвестные собирают отпечатки пальцев детей 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишут «Невские новости», при сборе отпечатков представители фирмы обещают осуществить анализ психологических, физических и медицинский особенностей сдающих.
В минобразовании отметили, что подобный сбор является незаконным. Согласно закону «О персональных данный» сбор отпечатков пальцев можно осуществлять только с разрешения родителей.
Ранее Карельский национальный банк и администрация Петрозаводска подписали соглашение об обучении детей дошкольного возраста финансовому делу. Банк уже шесть лет занимается обучением детей в четырех школах города. Теперь банк хочется расширить дело до ребят дошкольного возраста.
Фото: pixabay.com
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