В Карелии неизвестные собирают отпечатки пальцев детей

Как пишут «Невские новости», при сборе отпечатков представители фирмы обещают осуществить анализ психологических, физических и медицинский особенностей сдающих.

минобразовании отметили, что подобный сбор является незаконным. Согласно закону «О персональных данный» сбор отпечатков пальцев можно осуществлять только с разрешения родителей.

Ранее Карельский национальный банк и администрация Петрозаводска подписали соглашение об обучении детей дошкольного возраста финансовому делу. Банк уже шесть лет занимается обучением детей в четырех школах города. Теперь банк хочется расширить дело до ребят дошкольного возраста.

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