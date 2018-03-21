Минздрав: каждый четвертый ребенок в Самарской области страдает ожирением

В Самарской области зафиксировали рост заболеваемости ожирением среди подрастающего поколения. У школьников все чаще диагностируют избыточный вес. Врачи бьют тревогу. Об этом сообщила главный детский эндокринолог Самарской области Евгения Михайлова.

По ее словам, каждый четвертый ребенок в Самарской области страдает ожирением.

— Фактически за 8 лет распространенность лишнего веса у детей повысилась на 60%. Результаты диспансеризации подтверждают, что 25% школьников не могут считаться стройными. Об этом все чаще стали говорить военные врачи, которые отбирают молодых людей на службу в армию, — рассказала Евгения Михайлова

По результатам наблюдений специалистов Самарской городской клинической больницы № 1, среди детей с ожирением 73% страдают от повышенного давления. Практически 60% имеют нарушения углеводного обмена. У части из них — сахарный диабет второго типа.

— Эта болезнь раньше считалась и была диабетом пожилых людей. Сейчас 36% школьниц имеют нарушения менструального типа. А ведь это в будущем молодые женщины, у которых будут проблемы с деторождением. Необходимо, чтобы еще в средней школе подросткам внедряли принципы здорового питания и активной жизни, — рассказала Евгения Михайлова.