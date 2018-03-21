Ещё
Минздрав: каждый четвертый ребенок в Самарской области страдает ожирением
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минздрав: каждый четвертый ребенок в Самарской области страдает ожирением 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
В Самарской области зафиксировали рост заболеваемости ожирением среди подрастающего поколения. У школьников все чаще диагностируют избыточный вес. Врачи бьют тревогу. Об этом сообщила главный детский эндокринолог Самарской области Евгения Михайлова.
По ее словам, каждый четвертый ребенок в Самарской области страдает ожирением.
— Фактически за 8 лет распространенность лишнего веса у детей повысилась на 60%. Результаты диспансеризации подтверждают, что 25% школьников не могут считаться стройными. Об этом все чаще стали говорить военные врачи, которые отбирают молодых людей на службу в армию, — рассказала Евгения Михайлова.
По результатам наблюдений специалистов Самарской городской клинической больницы № 1, среди детей с ожирением 73% страдают от повышенного давления. Практически 60% имеют нарушения углеводного обмена. У части из них — сахарный диабет второго типа.
— Эта болезнь раньше считалась и была диабетом пожилых людей. Сейчас 36% школьниц имеют нарушения менструального типа. А ведь это в будущем молодые женщины, у которых будут проблемы с деторождением. Необходимо, чтобы еще в средней школе подросткам внедряли принципы здорового питания и активной жизни, — рассказала Евгения Михайлова.
63.ru: последние новости
Выплаты за рождение первенца в Самарской области будут выдавать по месту жительства Купят обезболивающие и кислородные концентраторы: больницы региона дооснастят медоборудованием Каждый второй житель Самары хочет быть президентом
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов6
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Особенности застольного этикета разных стран
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение